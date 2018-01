Juventus é o novo líder do Paulistão O Juventus assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da série A-1 ao vencer a Portuguesa Santista, por 1 a 0, na manha deste sábado, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. O time da capital ainda foi favorecido pela vitória do União Barbarense sobre o Botafogo, por 1 a 0. O Juventus, agora, soma 14 pontos, um a mais que Botafogo e América que dividem a vice-liderança. A sexta rodada do Paulistão será completada, neste sábado à tarde, com três jogos. A vitória foi conquistada com 10 jogadores, o lateral Paraná foi expulso aos 37 minutos do primeiro tempo. O gol da vitória foi marcado Alex Alves, aos 21 minutos da etapa final. Ele já tem seis gols. A Santista continua na lanterna da competição com apenas um ponto. O Juventus é líder e invicto e recebe no próximo fim de semana o Rio Branco. Em Santa Bárbara D´Oeste, o União Barbarense conseguiu sua primeira vitória dentro do Paulistão ao derrotar o Botafogo, por 1 a 0, também na manhã deste sábado, no estádio "Antonio Guimarães". O gol foi marcado, de falta, pelo lateral Rossato, aos 31 minutos do segundo tempo. Ele chutou forte, a bola quicou no chão e tirou as chances de defesa do goleiro Wilson Junior. O jogo foi muito equilibrado, mas na base dos chutões, já que os dois times foram prejudicados pelo gramado encharcado. O Botafogo, com 13 pontos, sofreu sua primeira derrota e, agora, divide a vice-liderança com o América, que goleou a Matonense, por 4 a 2, sexta-feira. O Barbarense melhorou sua posição, chegando aos seis pontos.