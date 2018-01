Juventus e Parma decidem título A Juventus, que domingo conquistou o Campeonato Italiano, visita o Parma amanhã pela finalíssima da Copa da Itália. No primeiro confronto, a equipe de Turim venceu por 2 a 1. A partida no Estádio Ennio Tardini estava marcada para sábado, mas foi antecipada para os jogadores terem um dia a mais de descanso antes de se apresentarem à seleção italiana. Também foi antecipado de sábado para amanhã o jogo entre Real Madrid e Deportivo La Coruña pela última rodada do Campeonato Espanhol.