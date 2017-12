Juventus e Ponte voltam a jogar no dia 11 Após reunião na manhã desta segunda-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu a nova data para o jogo Ponte Preta x Juventus, que foi paralisado aos dois minutos do segundo tempo pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira devido às fortes chuvas que caíram em São Paulo no último sábado. Os times voltam a se enfrentar no próximo dia 11 (quarta-feira), às 16 horas, na Rua Javari. E vão disputar um novo jogo, com 90 minutos, como prevê a regra geral das competições regidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, a Ponte perde a vantagem que havia criado no primeiro tempo contra o Juventus, quando ganhava por 1 a 0, com gol do meia André Cunha. "Não achamos que essa seja a decisão mais justa, mas o árbitro foi correto em paralisar o jogo, pois não havia condições mesmo, e acataremos a decisão tomada", comentou o vice-presidente pontepretano, Marco Antônio Eberlin. Após a definição da nova data, a Ponte começa a se preparar para uma situação antagônica. Quando enfrentar o União Barbarense, no próximo domingo, o time campineiro estará há quase duas semanas sem atuar um jogo inteiro, já que a última partida completa que realizou foi no domingo (24 de janeiro), quando empatou com a Portuguesa Santista. Em compensação, após o duelo do próximo final de semana, o time terá dois dias de intervalo para o jogo com o Juventus e mais dois até o confronto contra a Portuguesa, sábado (14 de fevereiro).