Juventus e Real Madrid se reencontram na Liga dos Campeões após final em Cardiff

Juventus e Real Madrid, finalistas da última edição da Liga dos Campeões da Europa, em decisão que a equipe espanhola ficou com o título ao vencer por 4 a 1, abrirão nesta terça-feira, em Turim, uma das séries das quartas de final da atual temporada.

No Millennium Stadium, em Cardiff, no País de Gales, o atacante português Cristiano Ronaldo abriu o placar, mas o atacante croata Mario Mandzukic igualou, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o volante brasileiro Casemiro, mais uma vez o camisa 7, e o atacante Marco Asensio garantiram a vitória espanhola.

O título foi o terceiro em quatro anos do Real, sendo o segundo consecutivo. Na história, o time da capital da Espanha tem 12 taças, sendo recordista absoluto, cinco a frente do Milan, segundo no ranking dos maiores vencedores. A Juventus, por sua vez, ergueu troféus em 1985 e 1996, mas chegou a sete vices na temporada passada.

Para a partida desta terça-feira, a equipe italiana tem dois desfalques, o zagueiro marroquino Mehdi Benatia e o meia bósnio Miralem Pjanic, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isso, o esquema com três defensores deve ser desfeito, permitindo que Douglas Costa ganhe posição no ataque.

Para o lugar do camisa 5, um dos pilares do time, disputam posição o italiano Claudio Marchisio e o uruguaio Rodrigo Bentacur. O alemão Sami Khedira e o francês Blaise Matuidi, provavelmente, completarão o setor.

Outros problemas para Allegri escalar a equipe são físicos, com o lateral-esquerdo Alex Sandro sendo dúvida, assim como Mandzukic. O primeiro, se ficar fora, como aconteceu no jogo com o Milan, dará lugar ao ganês Kwadwo Asamoah. Já o segundo, a princípio, ficaria no banco de reservas.

O Real Madrid, por sua vez, está em meio a uma série de quatro êxitos consecutivos no Campeonato Espanhol, o último obtido neste sábado, quando o time superou o Las Palmas por 3 a 0. A sequência, praticamente, garantiu os 'Blancos' na próxima edição da Liga dos Campeões, com um dos quatro primeiros lugares do nacional.

Para o jogo no Juventus Stadium, os visitantes não terão o polivalente defensor espanhol Nacho Fernández, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Esta foi a primeira vez que o jogador, de 28 anos, se lesionou como profissional.

O desfalque, no entanto, é sentido em menor escala, pois se trata de um reserva. Apesar disso, há dúvidas no setor ofensivo, já que os espanhóis Isco, Asensio e Lucas Vázquez disputam posição com o galês Gareth Bale. O primeiro, no entanto, é apontado como favorito para figurar no 11 inicial.

O lateral-esquerdo Marcelo e o volante Casemiro, ambos titulares da seleção brasileira, são presenças praticamente confirmadas na escalação do técnico francês Zinedine Zidane.

Prováveis escalações:

Juventus: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini e Asamoah; Khedira, Bentancur (ou Marchisio) e Matuidi; Dybala, Douglas Costa e Higuaín. Técnico: Massimiliano Allegri.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric e Isco; Cristiano Ronaldo e Benzema. Técnico: Zinedine Zidane.

Árbitro: Cuneyt Çakir (Turquia), auxiliado pelos compatriotas Bahattin Duran e Tarik Ongun.

Estádio: Juventus Stadium, em Turim (Itália). /EFE