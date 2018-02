Juventus e Rio Branco duelam na abertura do Paulistão Juventus e Rio Branco se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 16 horas, na Rua Javari, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ainda em formação, os dois times admitem que o objetivo inicial na competição é lutar para não cair para a Série A-2. ?Vai ser na base da vontade. Estamos treinando há bastante tempo, mas falta ritmo de jogo?, lamentou Edu Marangon, técnico do Juventus, que ainda cobra da diretoria a chegada de mais três ou quatro reforços. ?Estamos começando do zero. Temos que ter paciência, porque não tivemos uma base. Tivemos que montar uma nova equipe,? avisou Zé Teodoro, técnico do Rio Branco. No Juventus, Edu Marangon tem uma dúvida no meio-de-campo. Dois jogadores disputam a posição: Manu e Almir. ?Eles têm a mesma característica. O Almir é mais experiente, mas o Manu vinha jogando?, afirmou o treinador. Já no Rio Branco são três jogadores que disputam uma única vaga: Fernando, Jozias e Rincón. Caso o primeiro jogue, Zé Teodoro manda a campo um time no tradicional 4-4-2, com dois meias de armação: Fernando e Rodrigo Batata. Caso ele opte pelo zagueiro Jozias, o esquema será mudado para o 3-5-2. E se Rincón for o escolhido, o time entra em campo com três volantes. ?Vou aguardar. Depois que avaliar o time deles, vou optar pela melhor formação?, disse Zé Teodoro. Ficha técnica Juventus x Rio Branco Juventus - Deola; Bruno, Maxsandro, Ivan e João Paulo; Senna, Manu (Almir), Almir Sergipano e Sérgio Lobo; Renan e Nunes. Técnico: Edu Marangon. Rio Branco - Adir; Edson Mendes, Marcelo Magalhães, Naílton e Vainer; Rodrigo Pontes, Felipe, Fernando e Rodrigo Batata; Rodriguinho e Leandro Love. Técnico: Zé Teodoro. Árbitro - Philippe Lombard. Horário - 16 horas. Local - Estádio Rua Javari, em São Paulo (SP).