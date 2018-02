Juventus e Udinese tentam se aproximar dos líderes

Juventus e Udinese jogam fora de casa neste sábado, contra adversários em posições intermediárias no Campeonato Italiano, e têm a obrigação de vencer para não perder de vista a líder Inter de Milão, soberana até agora, com 37 pontos e única equipe ainda invicta na temporada. Veja também: Classificação e jogos da rodada Terceira colocada, com 29 pontos, a Juventus visita a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, sem contar com o meia Camoranesi, que sofreu uma lesão no tornozelo e deve ficar mais um mês afastado - ele havia voltado a jogar na semana passada, na vitória por 1 a 0 sobre a Atalanta. Com isso, Del Piero deve ganhar um lugar entre os titulares, depois de sentar no banco nos últimos jogos. A Lazio está em 12.º lugar, com 17 pontos, e entra em campo abalada pela eliminação na Liga dos Campeões - a derrota para o Real Madrid por 3 a 1, na terça-feira, tirou a equipe também da Copa da Uefa. No outro jogo deste sábado, a Udinese, em quarto lugar, com 28 pontos, enfrenta o Catania, que faz campanha regular e está em 11.º, com 18 pontos. O jogo marca a volta do técnico da Udinese, Pasquale Marino, à Sicília - ele foi o responsável pelo acesso do Catania, na temporada 2005/2006, e saiu em junho, depois de livrar o time do rebaixamento.