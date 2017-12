Juventus é vice-líder na Copa Estado O Juventus assumiu a vice-liderança do Grupo 1 da Copa Estado, ao vencer o São Caetano-B, por 2 a 1, neste sábado à tarde, na Rua Javari, capital. O time da Mooca, agora, soma 22 pontos, igualando-se ao Atlético Sorocaba, que neste domingo, enfrenta o líder Santo André (33). A derrota deixou o São Caetano com 12 pontos, em sexto lugar. Outros três jogos foram realizados neste sábado. Pelo Grupo 2, XV de Jaú e Palmeiras-B empataram sem gols no Estádio Zezinho Magalhães. O XV ainda é lanterna com seis pontos, enquanto o Palmeiras é sexto, com 16. Em São José do Rio Preto, o América (15 pontos em quinto) foi surpreendido pelo Noroeste (20 em quarto), por 3 a 1, no Grupo 3. Pelo Grupo 4, em Bebedouro, o Internacional venceu o Taquaritinga por 2 a 1. O time da casa soma 12 pontos, em sexto lugar. O Taquaritinga é lanterna, com apenas cinco pontos.