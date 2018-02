Juventus elimina Real na prorrogação A Juventus eliminou o Real Madrid e passou para as quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Jogando em Turim, a equipe italiana ganhou por 1 a 0 no tempo normal e repetiu o placar na prorrogação. Bayern de Munique (ALE), PSV Eindhoven (HOL) e Liverpool (ING) também garantiram vaga nesta quarta-feira. Com isso, já são 7 times classificados para as quartas-de-final da Liga dos Campeões. Afinal, na terça-feira, Chelsea (ING), Milan (ITA) e Lyon (FRA) garantiram suas vagas. O último clube a entrar neste seleto grupo será conhecido apenas no dia 15, quando a Inter de Milão recebe o Porto - houve empate por 1 a 1 na partida de ida. Em Turim, a Juventus precisava da vitória, pois tinha perdido em Madri por 1 a 0. E o gol que forçou a prorrogação veio apenas aos 30 minutos do segundo tempo, com Trezeguet. Do lado espanhol, Ronaldo ainda mandou uma bola na trave e Roberto Carlos quase marcou em cobrança de falta. Na prorrogação, Ronaldo e Tacchinardi foram expulsos após troca de agressões. E a Juventus marcou seu gol logo em seguida, com Zalayeta, aos 10 minutos do segundo tempo, sem chance de reação para o time de Vanderlei Luxemburgo. Demais resultados - No outro duelo de gigantes desta quarta-feira, o Arsenal derrotou o Bayern de Munique por 1 a 0 (gol de Henry), em Londres, mas foi eliminado. Afinal, o clube alemão, dos brasileiros Zé Roberto e Lúcio, tinha vencido a primeira partida por 3 a 1. Já o Liverpool repetiu a vitória por 3 a 1, mesmo jogando na Alemanha, e eliminou o Bayer Leverkusen. Dessa vez, Luis Garcia marcou dois e Milan Baros fez o outro gol do time inglês, enquanto Krzynowek descontou para os alemães. E em Paris, mesmo jogando em casa, o Monaco foi derrotado novamente pelo PSV Eindhoven. A equipe holandesa, que já tinha feito 1 a 0 em casa, ganhou por 2 a 0 nesta quarta-feira, com gols de Hesselink e Beasley. Próximos jogos - A definição dos confrontos das quartas-de-final da Liga dos Campeões será feita por sorteio, marcado para o dia 18 de março.