Juventus empata com Genoa e perde chance de liderar

A Juventus perdeu a chance de assumir a liderança isolada do Campeonato Italiano ao empatar por 2 a 2 com o Genoa, nesta quinta-feira, no encerramento da quinta rodada. Com o tropeço fora de casa, o time de Turim está em segundo lugar, com 13 pontos. A pontuação é a mesma da Internazionale, que tem saldo de gols superior: 9 a 7.

Veja também:

Italiano 09/10 - Classificação / resultados / calendário

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O empate com a Juventus deixou o Genoa na quarta colocação, com dez pontos. A equipe começou o Campeonato Italiano com três vitórias, mas caiu de rendimento nas duas últimas rodadas, quando conquistou apenas um ponto.

Mesmo atuando fora de casa, a Juventus saiu em vantagem aos 6 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Vincenzo Iaquinta. O Genoa, porém, reagiu antes do intervalo e chegou ao empate aos 30 minutos, com Giandomenico Mesto.

Na etapa final, o placar voltou a ser movimentado por jogadores que saíram do banco de reservas. O argentino Hernán Crespo, aos 30 minutos, virou para o Genoa. Mas o francês David Trezeguet, aos 41 minutos, marcou para a Juventus, empatando a partida em 2 a 2.