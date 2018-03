Juventus empata e desperdiça chance A Juventus esteve hoje muito perto de conquistar seu 27º título do Campeonato Italiano. Mas o empate por 0 a 0 com a Lazio, em Roma, adiou a definição do campeão. Agora, a equipe de Turim tem 68 pontos, 8 a mais do que a Inter de Milão, que só empatou com o Atalanta por 1 a 1. Ainda faltam três rodadas para o final da competição e a Juve só precisa de uma vitória em casa sobre o Perugia, no próximo fim de semana, para garantir o ?scudetto?. Como a Inter estava empatando em Atalanta, a Juventus precisava de uma vitória simples neste sábado para já ficar com o título. Mas, jogando no estádio Olímpico, em Roma, a equipe de Turim por pouco não perdeu. Afinal, a Lazio teve um pênalti aos 39 minutos do segundo tempo, mas Fiore bate fraco e Buffon defendeu, garantindo o 0 a 0. Enquanto isso, em Atalanta, a Inter saiu na frente com o gol de Obafemi Martins, mas Carmine Gautieri empatou para o time da casa. O próximo jogo do time de Milão será contra o Parma, em casa, mas só um milagre pode tirar o título da Juventus. A rodada deste sábado definiu dois rebaixados para a segunda divisão: Torino e Como. Jogando fora de casa, o Como perdeu por 2 a 0 para o Milan e ficou com 21 pontos. Já o Torino permanece com 20, após ser derrotado pela Udinese por 1 a 0. O único gol brasileiro na 31ª rodada foi do volante Emerson, que ajudou a Roma a derrotar a Reggina por 3 a 2. Nos outros jogos disputados, Chievo 3 x 1 Piacenza, Modena 1 x 1 Empoli, Parma 1 x 2 Bologna e Perugia 0 x 0 Brescia. Tabela do Campeonato Italiano