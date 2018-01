Juventus empata e mantém liderança da Série B italiana Mesmo jogando em casa, a Juventus não saiu do 0 a 0 com o Rimini, nesta terça-feira, em rodada da Série B italiana. Apesar disso, a equipe de Turim segue na liderança do campeonato. A Juventus, que jogou todo o segundo tempo com um a menos - Balzaretti foi expulso por reclamação no intervalo -, chegou aos 66 pontos. A segunda posição é do Genoa, que tem 61 após fazer 2 a 0 no Vicenza. E o Napoli aparece em terceiro lugar, com 59, pois ganhou do Treviso por 3 a 0. Envolvida no escândalo de manipulação de resultados do futebol italiano, a Juventus acabou rebaixada para a segunda divisão como punição. Mas deve voltar para a elite, pois os três primeiros colocados da Série B vão subir.