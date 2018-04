Juventus empata e segue líder na Itália A Juventus tropeçou em seu compromisso contra o Palermo e apenas empatou por 1 a 1, neste sábado, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Ainda assim manteve a liderança, agora com 10 pontos. O Palermo é quinto colocado, com seis. A Lazio enfrenta o Milan neste domingo e se vencer encosta no time de Turim. Confira os demais jogos deste domingo: Fiorentina x Sampdoria, Inter de Milão x Parma, Lecce x Cagliari, Livorno x Atalanta, Messina x Chievo Verona, Siena x Reggina e Udinese x Brescia.