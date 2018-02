Juventus empata no fim e segue líder da Série B na Itália No final da partida, a Juventus conseguiu arrancar um empate fora de casa com o Spezia, por 1 a 1, neste sábado, pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Italiano. Confalone marcou para os anfitriões aos 39 minutos de jogo e Nedved empatou, aos 45 do segundo tempo. Com o resultado, a Juventus manteve a liderança na classificação, com 39 pontos, dois a mais que o vice-líder Bologna - que venceu o Albinoleffe, por 1 a 0. Com 21 pontos, o Spezia segue na metade de baixo da tabela. Único time que pode empatar na classificação com a Juventus ainda nesta rodada, o quarto colocado Napoli, com 36 pontos, recebe o Gênova, quinto colocado, com 35 pontos. A partida acontecer na segunda-feira. Resultados: Arezzo 1 x 2 Treviso Bari 0 x 1 Verona Mantova 2 x 1 Rimini Cesena 2 x 1 Brescia Triestina 0 x 0 Piacenza Frosinone 0 x 0 Modena Spezia 1 x 1 Juventus Bologna 1 x 0 Albinoleffe Vicenza 1 x 0 Crotone Segunda-feira: Napoli x Genova