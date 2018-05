Juventus empata, perde série vitórias seguidas e pode deixar ponta

Em campo como líder pela primeira vez na temporada, a Juventus corre o risco de perder o posto no Campeonato Italiano logo no jogo seguinte. Nesta sexta-feira, na abertura da 26.ª rodada, a equipe de Turim ficou no empate sem gols com o Bologna, no estádio Renato Dall´Ara, em Bolonha, e poder ver o rival Napoli ultrapassá-la se derrotar o Milan, em Nápoles, na próxima segunda.

Agora com 58 pontos, a Juventus tem dois a mais que o Napoli. No final de semana passado, o time de Turim havia superado os napolitanos na tabela de classificação com a vitória no confronto direto, em casa, por 1 a 0. Já Bologna, em ascensão com o técnico Roberto Donadoni, se mantém no meio da tabela - está na nona posição, com 34 pontos.

Além do risco de perder a liderança, o empate em Bolonha encerrou uma série de 15 vitórias consecutivas da Juventus no Campeonato Italiano. É seu recorde na história do clube, mas ficou a apenas três de empatar com a Internazionale de 2005/2006, dona da maior sequência da história da competição nacional.

Agora a Juventus volta as atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, em Turim, recebe o Bayern de Munique, pela rodada de ida das oitavas de final. Pelo Campeonato Italiano, terá em casa o clássico contra a Internazionale, no próximo domingo. No mesmo dia, o Bologna jogará contra o Palermo, na Sicília.

Em campo, muito equilíbrio. A Juventus mostrou mais força no primeiro tempo, mas o Bologna foi superior na segunda etapa. A melhor chance de gol foi do time da casa, aos 24 minutos de jogo. Destro arriscou chute de longe e viu o goleiro Buffon espalmar com certa dificuldade para longe.