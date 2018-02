Juventus faz 2 a 0 no Ituano e respira no Paulistão O Juventus deixou provisoriamente a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista ao bater o Ituano por 2 a 0, na tarde deste sábado, na Rua Javari, em São Paulo, pela 15ª rodada da competição. Com o resultado, os donos da casa chegaram aos 14 pontos, no 15.º lugar. Já os visitantes continuam com 19 pontos, em posição intermediária. Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, o Juventus construiu a vitória com dois gols na segunda etapa. O primeiro gol saiu logo aos 7 minutos. O meia Élder aproveitou vacilo do zagueiro Diego, dominou livre na área e bateu cruzado no canto direito do goleiro Márcio. Mesmo em vantagem, o time paulistano continuou pressionando e ampliou o placar aos 37. O ala-esquerdo João Paulo escapou pela linha de fundo e cruzou na medida para Rafael Silva. Este, de costas para o gol, dividiu com o goleiro e marcou. O lance lembrou muito o gol de Müller, na vitória de 3 a 2 do São Paulo sobre o Milan, na final do Mundial Interclubes de 1993. Na próxima quarta-feira, às 20h30, o Juventus volta a campo para enfrentar o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. O Ituano vai até Guaratinguetá enfrentar o time da casa, no mesmo dia e horário, no Estádio Dario Rodrigues Leite. JUVENTUS 2 x 0 ITUANO Juventus - Deola; Max Sandro, Renato e Levi; Ivan, Almir (Léo), Naves, Élder (Beto) e João Paulo; Nunes e Rafael Silva (Renatinho). Técnico: Márcio Bittencourt. Ituano - Márcio; Jefferson (Hugo Leonardo), Diego, João Paulo e Márcio Goiano (Bill); Daniel, Adoniran, Flávio e Vander (Reginaldo); Elionar e Sorato. Técnico: Edson Porto. Gols - Élder, aos 7, e Rafael Silva, aos 37 minutos do segundo tempo. Árbitro - Leonardo Ferreira Lima. Cartões amarelos - Élder, Naves e João Paulo. Renda - R$ 14.680,00. Público - 1.228 pagantes. Local - Estádio da Rua Javari, em São Paulo.