Juventus faz acerto com Anelka até o fim da temporada Antes de entrar em campo para enfrentar o Genoa, na abertura da 22ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus anunciou neste sábado a contratação do veterano atacante francês Nicolas Anelka. O jogador de 33 anos fez acerto com o clube de Turim até o final desta temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano.