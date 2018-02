Juventus faz parceria com o Pão de Açucar O Juventus anunciou, nesta terça-feira, parceria para revitalizar o futebol de base do clube. Pelo acordo firmado, o time de juniores da rua Javari será estruturado, dirigido e bancado pela diretoria do Pão de Açúcar Esporte Clube, durante a temporada de 2005. Os valores não foram revelados, mas os primeiros resultados da associação poderão ser conferidos na Taça São Paulo, que começa no dia 4 de janeiro, e na série A do Paulista de Juniores. O acordo foi assinado pelo presidente do Juventus, Armando Raucci, e por Fernando Solleiro e José Carlos Brunoro, respectivamente, presidente e diretor de futebol do Pão de Açúcar Esporte Clube. Diferente da parceria entre o Corinthians e a MSI, esta não prevê repasse financeiro direto. Mas a rede de supermercados custeará todos os gastos e fornecerá até centro de treinamento para o time sub-20 (juniores) da Rua Javari. "(Vamos arcar com) hospedagem, treinamento, equipamento, transporte e com despesas administrativas, como as taxas de arbitragem durante as competições. O Juventus não terá mais custo algum com esta categoria", explicou Solleiro. Mesmo sem valer para a equipe principal do Juventus, que em 2005 disputará a série A-2 do Campeonato Paulista, as partes envolvidas acreditam que o futebol profissional também deverá ser beneficiado. "Com o Pão de Açúcar assumindo todo o projeto do juniores, o Juventus terá uma folga para gerir o futebol profissional", afirmou Brunoro, que irá supervisionar a parceria. Como fica a equipe - Oito dos 25 atletas que serão inscritos na Taça São Paulo virão da equipe sub-17 do Pão de Açúcar. Os demais são do próprio Juventus. O time será treinado por Caio Zanardi - que passou pelo São Paulo, como jogador, e pelo Corinthians, como atleta e como treinador das equipes sub-17 e sub-20.