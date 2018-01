Juventus faz sua parte e vence o Siena A Juventus fez sua parte neste domingo e ganhou do Siena por 3 a 0, pela 26.ª rodada do Campeonato Italiano 2004/05. Agora, o time de Turim passa a torcer por uma vitória da Internazionale sobre o Milan, no clássico da noite, para que possa ficar na liderança isolada da competição, com 3 pontos a mais na classificação. Os gols da vitória da Juventus foram marcados por Del Piero (dois), e o volante brasileiro Emerson. A rodada teve ainda mais seis jogos neste domingo: Bologna 0 x 0 Livorno; Cagliari 3 x 3 Atalanta; Lazio 2 x 0 Parma; Lecce 1 x 0 Messina; Palermo 2 x 0 Roma; e Reggina 1 x 0 Chievo.