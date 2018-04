Juventus fechará setor de estádio após cantos racistas

Na quarta-feira, os torcedores do setor "direcionaram cantos com expressões racistas para um jogador do outro time", declarou a organização do campeonato, en nota divulgada nesta sexta-feira. A atitude discriminatória da torcida aconteceu na partida contra o Napoli, pela Copa da Itália.

A diretoria da Juventus indicou que não vai apelar da decisão. O clube não receberá nenhuma multa por já ter vendido ingressos para o setor fechado. Os bilhetes são negociados como assinaturas anuais e já foram pagos pelos torcedores.

Não é a primeira vez que o clube enfrenta problemas com atitudes racistas de sua torcida. Na temporada passada, a Juventus foi condenada a jogar no Estádio Olímpico com os portões fechados por causa da discriminação contra o atacante Mario Balotelli, de descendência africana. O time também já recebeu seguidas multas pelas ações racistas de seus torcedores.