Juventus ganha de virada e fica mais próxima do tri no Campeonato Italiano

ROMA - A Juventus está cada vez mais perto de conquistar o tri do Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira, no encerramento da 35.ª rodada, a equipe de Turim tomou um susto no início do jogo, mas conseguiu a virada e derrotou o Sassuolo, que briga contra o rebaixamento, por 3 a 1, mesmo atuando como visitante. O resultado faz com que haja uma possibilidade título já na próxima rodada.

Com 93 pontos, a Juventus mantém os oito de vantagem que tem para a vice-líder Roma. Assim, uma simples vitória contra a Atalanta, em Turim, na próxima segunda, é o suficiente para a conquista. Mas ela até pode vir antes, no domingo, quando a Roma enfrenta o lanterna Catania, na Sicília. Um empate do time da capital já garantirá o título para a Juventus.

Para obter a importante vitória desta segunda, a Juventus teve de "acordar" depois do susto que tomou ao sofrer o gol do Sassuolo, marcado pelo meia Zaza, logo aos nove minutos de jogo. Com o gramado escorregadio por causa da chuva, a Juventus encontrava dificuldades em tocar a bola e só conseguiu o empate graças ao talento e sorte de Carlitos Tevez. Aos 35, o argentino recebeu na entrada da área e chutou forte. A bola iria para fora, mas tocou em um zagueiro e foi para o gol.

No segundo tempo, a Juventus mostrou por que lidera o campeonato com tanta facilidade. Sem correr riscos na defesa, o time teve paciência para marcar os gols da vitória. O da virada, aos 13 minutos, veio em uma assistência primorosa de Pirlo para Marchisio chutar de primeira já dentro da área. E o terceiro, aos 31, foi feito pelo espanhol Llorente, aproveitando cruzamento rasteiro da direita.

Apesar da derrota, o Sassuolo segue fora da zona de rebaixamento em sua primeira temporada na Série A italiana. Com 28 pontos, o time está em 17.º lugar, empatado com o Bologna, que está na área da degola nos critérios de desempate.