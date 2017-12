Juventus ganha do Parma na Itália A Juventus derrotou o Parma por 3 a 1, neste domingo, em Turim, pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. A vitória deixou o time na 3ª colocação, com 17 pontos, três a menos que o líder Chievo, que joga ainda hoje contra o Verona. A Inter de Milão, que empatou com a Roma no sábado, tem 19 e está em 2º lugar. O francês Trezeguet marcou dois e Del Piero fez o outro gol da Juve, enquanto Lamouchi descontou para a equipe do lateral brasileiro Júnior. A Lazio também venceu na rodada deste domingo. Com dois gols de Hernán Crespo, outro de Cláudio López e mais um de Liverani, a equipe da capital italiana ganhou da Udinese por 4 a 1 - Caballero fez o único gol do time da casa. No jogo do Perugia, o lateral-direito brasileiro Zé Maria marcou o gol no empate com o Brescia por 1 a 1. Mais quatro partidas foram disputadas neste domingo: Atalanta 1 x 0 Venezia, Fiorentina 0 x 0 Torino, Lecce 1 x 0 Bologna e Milan 0 x 0 Piacenza.