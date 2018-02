Juventus ganha e continua na ponta A Juventus comprovou neste domingo que vai disputar o título de campeão italiano rodada a rodada com o Milan. Neste domingo, venceu com um gol no finalzinho da partida, aos 42 minutos do segundo tempo, marcado por Ruben Olivera. Logo depois, ele e Alessandro Potenza, do Chievo, foram expulsos de campo. Com esta vitória, Juventus e Milan continuam empatados na liderança da competição, com 63 pontos.