Juventus ganha e deixa a Inter de Milão mais distante da Liga Europa

Juventus venceu a Inter de Milão de virada, por 2 a 1, neste sábado, fora de casa, pela antepenúltima rodada do Campeonato Italiano . O resultado complica as pretensões do time anfitrião em conquistar uma vaga para a Liga Europa, pois continua na oitava colocação com 52 pontos, a três da Fiorentina, que está em quinto, e a dois da Sampdoria, que está em sexto lugar. Os visitantes apenas cumprem tabela, já que conquistaram a competição há duas rodadas.

No Italiano, os três primeiros lugares garantem vaga para a Liga dos Campeões enquanto o quarto e o quinto têm o direito de disputar a Liga Europa - uma terceira vaga é destinada ao campeão da Copa da Itália, mas pode ser herdada pelo sexto colocado no Italiano. A Inter de Milão agora precisa vencer o Genoa no dia 24 de maio e secar os adversários que estão a sua frente para continuar com chance de ir ao torneio europeu.

O carrasco do time milanês foi o espanhol Álvaro Morata, que continua em alta depois de marcar o gol que provocou a eliminação do Real Madrid nas semifinais da Liga dos Campeões no meio da semana. No duelo deste sábado, o atacante sofreu um pênalti e marcou um gol na vitória da Juventus.

A Inter começou melhor a partida e conseguiu abrir o placar aos 9 minutos com Mauro Icardi. Os anfitriões até chegaram a ampliar, mas o árbitro errou ao marcar impedimento de Brozovic. Em posição legal, ele aproveitou rebote da bola que bateu no travessão e mandou para as redes. Na sequência, aos 42 minutos da etapa inicial, Morata foi derrubado na área por Vidic. Pênalti, que Marchisio bateu no canto direito para deixar tudo igual na partida.

A partida ficou sonolenta no segundo tempo. A Inter diminuiu a pressão e ainda foi castigada aos 38 minutos. Morata bateu de fora da área e contou com a colaboração de Handanovic para virar.

A Juventus agora usará as duas rodadas finais do Italiano como treinamento para a decisão da Liga dos Campeões contra o Barcelona, em Berlim, na Alemanha, dia 6 de junho. Até lá, enfrentará o Napoli, em casa, dia 24, e o Verona, fora, dia 31. Antes, porém, disputará a final da Copa da Itália contra a Lazio na próxima quarta-feira.