Juventus ganha e diminui distância na Itália A Juventus derrotou o Reggina por 1 a 0, neste domingo, em Turim, e diminuiu a distância que a separa do Milan, que lidera o Campeonato Italiano com 52 pontos - a Juve está com 46, atrás também da Roma, que soma 47. Nesse jogo de Turim, que fechou a rodada do Campeonato Italiano, a Juventus não mostrou um grande futebol e não mereceu mesmo mais que a vitória magra, com um gol de Maresco, aos 5 minutos do segundo tempo, diante de um Reggina aguerrido, mas muito inferior tecnicamente.