Juventus ganha e embola novamente A Juventus venceu neste domingo o Bologna por 2 a 1 e a disputa pelo título de campeão italiano da temporada continua acirrada com o Milan, já que ambos voltam a dividir a liderança na classificação, somando 76 pontos. Os gols da partida foram marcados por Cannavaro e Zalayeta (para a Juventus) e Giunti (para o Bologna). Quem também se manteve em sua posição foi a Inter de Milão, que ganhou do Siena por 2 a 0 (gols de Júlio Cruz e Vieri). Com 62 pontos, a Inter é a terceira colocada, enquanto que o Siena, com mais esta derrota, é o 16.º na classificação, com 36 pontos. Os outros resultados do domingo foram (sem incluir Palermo x Livorno): Roma 2 x 2 Brescia; Lecce 5 x 3 Lazio; Messina 2 x 2 Sampdoria; Parma 6 x 4 Livorno; e Udinese 2 x 1 Atalanta. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Italiano 2004/05.