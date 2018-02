Juventus ganha e espera pelo Milan Foi difícil, mas a Juventus derrotou neste sábado a Reggina por 1 a 0 em Turim e se isolou na liderança do Campeonato Italiano com 66 pontos - três à frente do Milan, que neste domingo enfrentará a Roma na capital. O gol salvador foi marcado por Del Piero aos 20 minutos do segundo tempo. Ele recebeu um belo toque de calcanhar do atacante sueco Ibrahimovic e bateu cruzado de pé esquerdo. No outro jogo deste sábado, o Siena ganhou em casa da Lazio por 1 a 0. O gol foi do zagueiro Tudor, de cabeça.