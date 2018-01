Juventus ganha e lidera sozinha O Chievo assustou a poderosa Juventus, mas acabou derrotado no único jogo deste sábado do Campeonato Italiano. A equipe de Verona, grande sensação da atual temporada, chegou a fazer 2 a 0 em pleno estádio Delle Alpi, em Turim, mas a Juve virou para 3 a 2 e venceu o duelo de líderes. Com a vitória, a Juventus chegou aos 9 pontos e assumiu a liderança isolada do campeonato. O Chievo está em segundo lugar, com 6 pontos, mas pode ser ultrapassado neste domingo, quando oito jogos completam a rodada: Bologna x Parma, Brescia x Lecce, Fiorentina x Atalanta, Inter x Venezia, Lazio x Torino, Piacenza x Roma, Verona x Perugia e Udinese x Milan. No jogo deste sábado, o Chievo surpreendeu ao marcar duas vezes logo no começo. Massimo Marazzina fez 1 a 0 aos 9 minutos e ele mesmo ampliou dez minutos depois. A reação da Juventus começou aos 21, com o gol de Tacchinardi. O croata Igor Tudor empatou aos 42. E, aos 38 da segunda etapa, o chileno Marcelo Salas definiu a vitória da equipe de Turim cobrando pênalti.