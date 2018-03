Juventus ganha e lidera sozinho na A2 O Juventus deu um grande passo para voltar à elite do futebol paulista em 2006, ao vencer o Araçatuba por 1 a 0, neste sábado à tarde, na Rua Javari, em São Paulo. Com duas vitórias na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, o time da capital lidera sozinho o grupo 3, com 6 pontos. O Araçatuba segue com 3 pontos no grupo, que também tem Bragantino e Comercial - se enfrentam ainda neste sábado. Nessa fase, serão apenas seis rodadas e os dois melhores de cada chave garantem o acesso à primeira divisão. No primeiro tempo do jogo deste sábado prevaleceu a marcação das duas equipes, sem grandes chances de gol. Tanto que o Juventus só garantiu a vitória aos 5 minutos da etapa final, quando Cezinha deu belo passe e Fabinho fez 1 a 0.