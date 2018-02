Juventus ganha e mantém vantagem A Juventus ganhou da Lazio, de virada, por 2 a 1 neste domingo e manteve a vantagem de quatro pontos na liderança do Campeonato Italiano. O time de Turim está, agora, com 35 pontos, quatro a mais que o vice-líder Milan, que tem 31 pontos. Ganhar este jogo não foi fácil para a Juventus. A Lazio saiu na frente com um gol de Pandev, aos 11 minutos. Oliveira empatou aos 40 minutos do primeiro tempo e a virada foi aos 30 minutos do segundo tempo, com Ibrahimovic. Os outros resultados da rodada foram (sem incluir Roma x Sampdoria): Cagliari 4 x 2 Chievo Verona; Fiorentina 1 x 0 Bologna; Lecce 3 x 2 Livorno; Palermo 1 x 0 Atalanta; Reggina 1 x 3 Brescia e Udinese 1 x 0 Siena.