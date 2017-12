Juventus ganha e se isola na liderança Com gols de Trezeguet e Nedved, a Juventus derrotou o Modena por 2 a 0, neste sábado, e segue tranqüila na liderança do Campeonato Italiano, com 26 pontos, cinco a mais que a Roma e o Milan que no domingo enfrentam o Bologna e o Chievo, respectivamente. Ainda hoje, a Inter de Milão recebe o Reggina, no estádio San Siro.