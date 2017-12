Juventus ganha e vira líder na Itália A Juventus é a nova líder do Campeonato Italiano. Com a vitória sobre o Bolonha por 2 a 1, neste domingo, a equipe de Turim chegou aos 51 pontos e foi favorecida pelo empate da Roma - ficou no 1 a 1 com o Lecce -, que agora soma 50. Ainda hoje, pela 25ª rodada, a Inter faz o clássico com o Milan e pode chegar aos 52 pontos, assumindo assim a primeira colocação. Nos outros jogos disputados neste domingo, Brescia 2 x 2 Piacenza, Lazio 4 x 2 Venezia Perugia 2 x 0 Torino, Udinese 1 x 2 Atalanta e Verona 1 x 2 Fiorentina (com um gol do atacante brasileiro Adriano).