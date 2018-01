Juventus ganha outra na Liga dos Campeões A Juventus é, por enquanto, a única equipe com aproveitamento total na fase principal da Liga dos Campeões da Europa. Os italianos receberam a Real Sociedad nesta terça-feira, no estádio delle Alpi, em Turim, ganharam por 4 a 2 e foram a 9 pontos em três rodadas no grupo D. Os vice-campeões da Espanha têm 6 e se mantêm na segunda colocação. A vitória da Juve foi garantida ainda no primeiro tempo. Trezeguet abriu o marcador aos 3 minutos e Di Vaio aumentou a diferença aos 7, além de marcar o terceiro aos 46. O francês Trezeguet fez o 4º aos 18 da fase final. Tudor (contra) e De Pedro diminuíram. Na outra partida da chave, o Galatasaray conseguiu os primeiros 3 pontos, ao fazer 1 a 0 no Olympiakos (sem ponto), com gol de Haspolatli, aos 8 minutos. O Deportivo vai muito bem no grupo C. O atual líder do Campeonato Espanhol recebeu o Monaco, em La Coruña, ganhou por 1 a 0 (gol de Tristán) e foi a 7 pontos. Com isso, ultrapassou os franceses (6) na liderança. O PSV finalmente saiu da lanterna, também com 1 a 0 - gol de Theo Lucius -, na visita ao AEK, em Atenas. Os holandeses estão com 3 pontos, contra 1 do representante grego. O grupo B anda equilibrado e o resultado mais significativo ocorreu em Moscou, onde o Lokomotiv jogou com a Internazionale e ganhou por 3 a 0. Loskov, aos 2 do primeiro tempo, Ashvetia e Khokholov, no segundo, levaram o time russo a 4 pontos. Os italianos, que no domingo haviam demitido o técnico Héctor Cúper, têm 6. A Inter divide o primeiro lugar com o Dinamo Kiev, que fez 2 (Shatskikh e Belkevich) a 1 (Henry) no Arsenal, lanterna com 1 ponto. O grupo A está embolado, depois de Lyon 1 (Luyindula) x Bayern Munique 1 (Makaay) e Anderlecht 1 (Dindane) x Celtic 0. Os alemães lideram, com 5 pontos, seguidos de Anderlecht e Lyon (4) e Celtic (3).