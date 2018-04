Juventus goleia a Udinese por 4 a 0 e garante vantagem no topo do Italiano

TURIM - A Juventus goleou a Udinese por 4 a 0, neste sábado, em Turim, e se garantiu a sua permanência na liderança isolada do Campeonato Italiano até o término desta 21.ª rodada da competição. O resultado levou o time aos 48 pontos, cinco à frente da vice-líder Lazio, que horas mais cedo empatou por 0 a 0 com o Palermo, fora de casa. Já o Napoli, terceiro colocado, com 42 pontos, pegará a Fiorentina, em Florença, neste domingo, com chance de assumir a vice-liderança.

O francês Paul Pogba, com dois belos gols, um no primeiro tempo e outro no segundo, foi o grande destaque do expressivo triunfo da Juventus, que depois decretou o 4 a 0 com gols de Vucinic e Matri, já na etapa final do confronto.

O primeiro gol do time da casa saiu aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Pogba acertou lindo chute de uma distância de 30 metros para a bola bater no travessão e entrar. E o mesmo Pogba mostrou que estava inspirado ao ampliar para 2 a 0 aos 19 minutos da etapa final, quando deu belo drible em um rival e acertou novo chute preciso de fora da área, desta vez acertando o canto direito baixo do goleiro adversário.

Dominando as ações, a equipe comandada por Antonio Conte fez 3 a 0 aos 27 minutos. Vucinic recebeu cruzamento da direita de costas para o gol, girou e bateu para balançar as redes. E, aos 35 minutos, Matri recebeu bom passe, penetrou atrás dos zagueiros e finalizou para assegurar a goleada.

A derrota deixou a Udinese na nona posição do Campeonato Italiano, com 30 pontos, ao lado do Parma, oitavo colocado por estar em vantagem nos critérios de desempate.