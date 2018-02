Juventus goleia e abre vantagem na ponta da Série B italiana Com três gols do atacante Rafaelle Palladino, de 23 anos, a Juventus goleou a Triestina por 5 a 1, nesta segunda-feira, e disparou na liderança da Série B do Campeonato Italiano, com 55 pontos, seis a mais que o Napoli, que no sábado foi derrotado por 2 a 1 pelo Crotone. A equipe de Turim começou a disputa com nove pontos a menos, como punição extra pelo escândalo de manipulação de resultados - que lhe custou o rebaixamento e a perda de dois títulos, de 2005 e 2006. Mesmo jogando como visitante, a Tristina saiu para o jogo e abriu o placar com um gol de Piovacari, aos 7 minutos. A Juventus empatou um minuto depois, com o campeão do mundo Camoranesi. Palladino marcou seus três gols, dois deles ainda no primeiro tempo, e saiu de campo ovacionado para dar lugar ao búlgaro Bojinov, que completou a goleada. O artilheiro do dia substituiu Trezeguet, que cumpriu o segundo de três jogos de suspensão.