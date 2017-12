Juventus goleia e encosta nos líderes A Juventus conseguiu uma grande vitória sobre o Parma, ao fazer 4 a 0, neste domingo, na 13ª rodada do Campeonato Italiano. A goleada deixou a equipe de Turim com 29 pontos, atrás apenas de Roma e Milan, ambos com 30 e um jogo a menos. A Juventus contou com dois gols de Miccoli, um de Del Piero e outro de Nedved para golear o Parma. Já a Lazio fez 1 a 0 no Ancona, enquanto a Inter de Milão ganhou por 2 a 0 do Bologna. Nos outros jogos deste domingo, Brescia 2 x 0 Empoli e Reggina 0 x 0 Chievo. A Roma joga ainda neste domingo, contra o Modena. Já o Milan teve sua partida deste rodada, com o Siena, adiada para o dia 28 de janeiro. Tudo para poder disputar o Mundial Interclubes contra o Boca Juniors, que levou a melhor e ficou com o título.