Juventus goleia e lidera na Itália A Juventus, mais uma vez, começa muito bem o Campeonato Italiano. Neste domingo, mesmo jogando fora de casa, a atual campeã goleou o Empoli por 4 a 0, com dois gols de Trezeguet, um de Vieira e outro de Camoranesi. Com seis pontos, após duas rodadas, lidera a competição ao lado de Udinese e Livorno. Em Roma, a Udinese derrotou a Roma por 1 a 0 - gol de Muntari - e segue mostrando que o quarto lugar na temporada passada não foi obra do acaso. O Livorno, outra surpresa neste início de disputa, bateu o Treviso por 1 a 0, em Pádova, com gol de Lucarelli. Os outros resultados deste domingo foram Chievo Verona 1 x 0 Parma, Lecce 0 x 0 Ascoli, Messina 2 x 2 Fiorentina e Sampdoria 3 x 2 Reggina. No jogo noturno desta rodada, o Cagliari receberá a Lazio. No sábado, o Milan venceu o Siena por 3 a 1, em casa, e o Palermo derrotou a Inter de Milão por 3 a 2, em Palermo.