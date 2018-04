Juventus goleia e mantém vantagem na ponta do Campeonato Italiano

CAGLIARI - A Juventus venceu neste domingo e manteve a vantagem de oito pontos na ponta do Campeonato Italiano. Fora de casa, o time de Turim saiu perdendo, mas buscou forças para virar e golear o Cagliari por 4 a 1, com Fernando Llorente como destaque, já que foi o autor de dois gols. Marchisio e Lichtsteiner marcaram os outros e o chileno Pinilla fez o tento dos donos da casa.

O resultado levou a Juventus aos 52 pontos, oito à frente da vice-líder Roma, que goleou o Genoa por 4 a 0. Terceiro colocado, o Napoli chegou aos 42 pontos neste domingo ao bater o Hellas Verona fora de casa, por 3 a 0. No sábado que vem, a Juventus recebe a Sampdoria, enquanto a Roma pega o Livorno no estádio Olímpico. No dia seguinte, o Napoli visita o Bologna.

A Juventus levou um susto neste domingo com o gol de Pinilla, aos 21 minutos, aproveitando sobra após cruzamento da direita. Ainda no primeiro tempo, no entanto, Llorente recebeu cruzamento perfeito e desviou para deixar tudo igual, definindo o placar da etapa inicial. A virada sairia apenas aos 27 minutos, em chute de longe de Marchisio, que matou o goleiro adversário. Quatro minutos depois, Llorente fez o seu segundo, desviando para o gol após cruzamento rasteiro da direita. Mais quatro minutos e Lichtsteiner deixaria sua marca para selar o resultado.

A Roma também goleou neste domingo, mas com muito mais facilidade. E o primeiro gol foi uma pintura de Florenzi, que aproveitou rebote em cobrança de falta e fez de bicicleta. Ainda no primeiro tempo, Totti, em chute desviado, e Maicon, aproveitando cruzamento da direita, ampliaram. A vitória virou goleada aos oito minutos da etapa final, quando Benatia marcou de cabeça.

Quem também passeou em campo neste domingo foi o Napoli. Aos 27 minutos, Mertens recebeu na esquerda, cortou o marcador e fez bonito gol. Na etapa final, Insigne marcou após bela trama pelo lado direito do ataque. Ainda houve tempo para que Dzemaili selasse o resultado após rebote do goleiro. Em outro jogo encerrado, a Atalanta derrotou o Catania em casa por 2 a 1, com gols de Denis e Morales. Leto descontou. O resultado levou os anfitriões a 21 pontos, na 12.ª posição. Já os visitantes ficaram nos 13 pontos e seguem na lanterna da tabela.