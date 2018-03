Juventus goleia Francana na Série A-2 O Juventus venceu fácil a Francana, por 5 a 1, neste sábado, na Rua Javari, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. Com a vitória, o time da capital ocupa a vice-liderança com 47 pontos, enquanto a Francana continua na 10ª posição, com 31 pontos. O Juventus dominou o jogo totalmente, mas seu primeiro gol só saiu aos 27 minutos numa jogada individual de Alex Alves. Dois minutos depois o atacante Anderson aproveitou um descuido da defesa para fazer 2 a 0. A Francana diminuiu aos 31 minutos com o veterano atacante Roberto Carlos. No segundo tempo só deu Juventus, que ampliou com Edvaldo aos 30 e 36 minutos. Já nos acréscimos, Éder completou a goleada. A 24ª rodada será completada, neste domingo, com mais sete jogos. O Etti Jundiaí defende a liderança diante do Olímpia, no estádio Jaime Cintra.