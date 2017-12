Juventus goleia na Liga dos Campeões A neblina deixou e a Juventus finalmente estreou na segunda fase da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quinta-feira, depois de dois adiamentos por causa do mau tempo em Turim, a equipe italiana enfrentou o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e ganhou por 4 a 0. O francês Trezeguet marcou dois gols, Del Piero fez um e Tudor completou a goleada. Com a vitória, a Juventus chegou aos 3 pontos, empatando com o Deportivo La Coruña na liderança do grupo D da Liga dos Campeões. O Bayer está em último lugar, junto com o Arsenal, que foi derrotado pela equipe espanhola na primeira rodada do principal torneio de clubes da Europa.