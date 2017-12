Juventus goleia Udinese e assume liderança A Juventus goleou a Udinese por 4 a 1, neste domingo, e assumiu a liderança do Campeonato Italiano com 23 pontos, dois a mais que o Milan que não passou de um empate sem gols diante do Parma. Outro resultado expressivo da nona rodada foi a vitória da Inter de Milão sobre a Ancona por 3 a 0. Nos demais jogos, o Perugia empatou com o Lecce por 2 a 2, o Chievo venceu o Siena por 2 a 1 e a Reggina ficou no empate com o Modena por 1 a 1. Logo mais à tarde, Roma x Lazio se enfrentam.