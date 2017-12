Juventus indefinido para pegar a Ponte O técnico Roberto Brida ainda não definiu a equipe do Juventus que nesta quarta-feira, 16 horas, vai enfrentar a Ponte Preta na Rua Javari, em São Paulo, em partida adiada do dia 31 de janeiro por causa da chuva. O mais provável é que o técnico mantenha a mesma formação da partida contra o Rio Branco, no último domingo, em Americana, quando o Juventus perdeu por 1 a 0. A equipe do Juventus deve iniciar a partida com Willians; Jorge Luís, Rodrigo, Fábio Luís e Luís Henrique; Dirceu, Edmílson, Luciano Lima e Terrão; Wellington Paulista e Joílson. No sábado, dia 31 de janeiro, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira suspendeu a partida aos dois minutos do segundo tempo por causa de um temporal. As fortes chuvas prejudicaram o gramado do estádio Conde Rodolfo Crespi e a partida teve ser suspensa. Naquele momento, a Ponte ganhava o jogo por 1 a 0. Os torcedores que estiveram na Javari naquele dia poderão utilizar os mesmos bilhetes. Precisa, no entanto, proceder a substituição do ingresso nos guichês do estádio. Ingressos para Juventus x Ponte poderão ser comprados no estádio do Morumbi, Parque Antártica, Pacaembu e no shopping West Plaza, além dos guichês do estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, 117.