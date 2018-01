Juventus inicia luta pelo 27º título A Juventus começa a mostrar neste domingo, diante de seu torcedor, se tem condições de brigar pelo 27º título italiano e assim manter larga vantagem sobre Milan e Inter, os rivais históricos de Milão. O primeiro teste para a equipe de Turim é o Atalanta, da vizinha Bérgamo, e que vai ao Estádio delle Alpi. O jogo começa às 10 horas, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo apenas pela RAI International, a emissora estatal italiana. A Juve venceu o torneio anterior só na última rodada, depois de briga equilibrada com a Internazionale e a Roma. A base foi mantida e a principal aquisição se restringiu a Marco Di Vaio. O centroavante revelado pela Salernitana atuava no Parma e, por enquanto, é apenas opção para o técnico Marcello Lippi. O treinador ainda aposta na dupla Salas-Del Piero no ataque. Na defesa, os pontos de referência são o goleiro Buffon e o zagueiro francês Thuram, outro que jogou bom tempo no Parma. O holandês Davids é titular no meio-campo, mas o clube estuda propostas para cedê-lo. Nome certo, no entanto, é o do checo Nedved, que durante muito tempo brilhou na Lazio. "Milan e Inter são favoritas", admitiu o jogador. "Porque se reforçaram bem. É preciso tomar cuidado também com a Roma. Mas nós não ficamos muito atrás." A Lazio é outra atração da rodada inicial do campeonato, que começou com duas semanas de atraso. O time romano passa por crise financeira, se viu obrigado a ceder Nesta para o Milan e Crespo para a Inter. Mesmo assim, ainda tem pretensões de brigar pelo título. Logo de cara tem como desafio o Chievo, time de Verona que estreou na Série A no ano passado e liderou boa parte do torneio. O Parma, com o campeão do mundo Júnior como titular, visita a Udinese, que tem como pretensão terminar em zona intermediária da classificação. Perugia x Reggina e Brescia x Piacenza são confrontos entre equipes que se satisfazem em não cair.