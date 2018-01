Juventus já sente pressão do Milan Bastou um dia ruim para a tranqüilidade que a Juventus tinha há uma semana na liderança do Campeonato Italiano se transformasse em apreensão. A derrota em casa diante da Sampdoria na quarta-feira (1 a 0) permitiu ao Milan diminuir de oito para cinco pontos a desvantagem, o que coloca o time de Turim sob pressão para a difícil partida deste sábado, contra o Palermo, na Sicília. Enquanto isso, a equipe de Milão receberá a Lazio no domingo. O técnico Fabio Capello decidiu manter Del Piero no banco, formando a dupla de ataque com o sueco Ibrahimovic e o francês Trezeguet. O meia checo Pavel Nedved, machucado, desfalcará o time da Juventus mais uma vez. O Palermo está fazendo uma campanha surpreendente e luta por uma vaga na Copa da Uefa. Em seu estádio, sofreu apenas cinco gols em 10 partidas. Na outra partida deste sábado, a Sampdoria receberá a Fiorentina.