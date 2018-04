Juventus joga a sua sorte na Liga contra o Atlético de Madrid

A Juventus precisa de um empate contra o Atlético de Madrid, em Turim, às 17h45 desta terça-feira, para não repetir a decepção da temporada passada, quando caiu ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões . A situação da Juve, na verdade, é extravagante. Ao mesmo tempo em que corre o risco de ser eliminada, a equipe italiana pode terminar o Grupo A na primeira colocação.

Enquanto Juventus e Atlético se enfrentarão na Itália, o Olympiacos receberá o Malmö em Atenas. Os gregos vão se classificar para as oitavas de final se vencerem os suecos e o time de Turim perder. Nesse caso, as duas equipes terminariam a fase de grupos com nove pontos e o Olympiacos levaria a melhor no confronto direto, primeiro critério de desempate (venceu a Juve em casa por 1 a 0 e perdeu fora por 3 a 2).

Para ser a primeira do grupo, a Juventus precisa vencer o Atlético por pelo menos dois gols de diferença. O time de Turim aposta na força de seu ótimo meio de campo, formado por Pirlo, Marchisio, Vidal e Pogba, e em Carlitos Tévez, artilheiro do Campeonato Italiano . Mesmo já classificado, o Atlético jogará completo porque deseja ser o primeiro da chave.