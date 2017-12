Juventus joga com obrigação de vencer A derrota para a Ponte Preta (3 a 0), quarta-feira, deixou o Juventus em situação complicada no Campeonato Paulista. O time da Mooca enfrentará o União Barbarense neste sábado, às 16 horas, no estádio "Conde Rodolfo Crespi", na Rua Javari, em São Paulo, pensando somente na vitória para se afastar da ameaça do rebaixamento. Atualmente os juventinos ocupam a penúltima colocação do Grupo 1, com três pontos. O União está na quarta posição, com seis, e briga pela classificação. Essa deve ser a última partida do Juventus em casa. Isso porque nas últimas quatro rodadas ele será mandante apenas contra o São Paulo e a Federação Paulista de Futebol (FPF) deve confirmar o jogo para Pacaembu ou Morumbi. O time ainda jogará fora de casa com Corinthians, Portuguesa e Portuguesa Santista. Ciente da importância do jogo, o técnico Roberto Brida decidiu manter mistério e só vai divulgar a escalação nos vestiários. Uma mudança, entretanto, já está confirmada: o lateral-direito Itabuna substitui Jorge Luís, expulso no jogo passado. O time ainda pode ter duas alterações. No meio campo, Lisandro pode retornar de suspensão na vaga de Terrão, enquanto Valdo, ex-Palmeiras, pode entrar no lugar de Joílson. Pelos lados do Barbarense, o técnico Sérgio Farias manterá o 3-5-2, mas um desfalque acarretará em várias mudanças. Com a suspensão de Wesley Brasília, expulso, o ala-direito Marcel será deslocado ao ataque. Na ala, será improvisado o meia Marcos Alexandre, que deixará sua vaga para Cléber Orleans, seu reserva imediato.