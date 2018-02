Juventus joga contra Lazio em crise A Juventus do técnico Fabio Capello defende a liderança do Campeonato Italiano no jogo deste domingo no Estádio Delle Alpi contra a Lazio, em crise depois da eliminação da Copa da Uefa. A novidade é a volta de Alessandro Del Piero. Ele vai atuar no ataque ao lado do sueco Ibrahimovic. E o time de Turim pode contribuir para a queda do treinador da Lazio, Domenico Caso, que balança no cargo, já que sua equipe também está em má fase também na Série A. Como a Juve já está classificada para a próxima fase da Copa dos Campeões da Europa, Capello deverá escalar sua força máxima. A exceção deverá ser o meia checo Nedved (ex-jogador da Lazio), que está gripado. Sua vaga deverá ser ocupada pelo francês Olivier Kapo. Depois da goleada de 4 a 0 no Siena, a Roma promete passar a borracha no passado recente de derrotas e empates. E agora o time espera voltar às pazes com a sua torcida no Estádio Olímpico, contra a Sampdoria. Para isso conta com a competência do atacante Montella, o líder da artilharia. As dúvidas são o lateral Panucci e o meia Perrotta. Nos outros jogos, a Atalanta busca sua primeira vitória, na Sicília, contra o Palermo. O técnico Andrea Mandolini é outro que balança no cargo. O Palermo busca a estabilidade depois da vitória sobre o Brescia na última rodada. O Reggina, que surpreendeu Juventus e Roma no campeonato recebe um Brescia bem desfalcado. Já a Udinese joga em casa com a presença do brasileiro Taddei, ausente por quatro meses, contra o Siena. Cagliari x Chievo, Fiorentina x Bologna e Lecce x Livorno completam a 14.ª rodada.