Juventus leva nova multa por racismo da torcida

A multa se deveu a cânticos considerados "insultantes" e à exibição de faixas "ofensivas". Em nota oficial, a Juventus se defendeu e reforçou seu comprometimento com campanhas antirracismo. "Esses comportamentos não representam a posição da empresa, seus milhões de fãs e até mesmo a grande maioria dos espectadores no estádio", registrou o clube.

Líder disparado do campeonato, o time de Turim venceu o Milan com gol de pênalti de Arturo Vidal. Os visitantes não contaram com o suspenso Mario Balotelli, alvo frequente das ofensas racistas da torcida da Juventus.