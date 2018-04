Juventus leva susto, mas encerra tour com vitória em Hong Kong

A Juventus voltou a vencer um amistoso de pré-temporada na manhã deste sábado. No último da série de dois jogos amigáveis disputados no Oriente, o time italiano levou um susto ao sair atrás do South China, em Hong Kong, mas buscou a virada e fez 2 a 1 no último confronto antes de voltar à Europa.

Depois de bater o Tottenham também por 2 a 1 em Melbourne, na Austrália, na última terça-feira, a Juventus levou um susto logo de cara neste sábado. Isso porque aos 21 minutos do primeiro tempo, Siu Ki Chan aproveitou saída atrapalhada do goleiro brasileiro Neto, cortou o zagueiro e bateu para a rede.

Não demorou, no entanto, para a Juventus reagir. Contratado para a próxima temporada junto ao Bayern de Munique, o zagueiro Benatia marcou seu segundo gol consecutivo pelo time italiano aos 26 minutos, quando aproveitou rebote em cobrança de falta e finalizou.

Na etapa final, o técnico Massimiliano Allegri aproveitou para fazer testes, e o nível do jogo caiu. A Juventus sofreu bastante, mas chegou à virada após falha do goleiro Christian Mora. Valerio Rosseti aproveitou rebote e marcou aos 37 minutos.

Atual pentacampeã italiana, a Juventus não economizou para manter a hegemonia nacional e tentar voltar a conquista a Liga dos Campeões em 2016/2017. Além de Benatia, a equipe acertou com Pjanic, da Roma, e tirou Higuaín do Napoli, na principal negociação da janela para transferências.

Neste sábado, ainda sem vários dos jogadores que disputaram a última Eurocopa, a Juventus teve três brasileiros como titulares: o goleiro Neto, o lateral-esquerdo Alex Sandro, e o meia Hernanes.