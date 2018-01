Juventus mantém liderança na A2 O Juventus manteve a liderança isolada do Grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A2 ao empatar com o Comercial por 1 a 1, nesta terça-feira à noite, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP). O time da capital paulista chegou aos oito pontos, contra cinco do adversário. Melhor para o Bragantino, que assumiu a vice-liderança, com seis pontos, ao vencer o Araçatuba por 2 a 1, em Araçatuba (SP). Perto de 15 mil pessoas viram o jogo no Estádio Palma Travassos. O Juventus saiu na frente com Johnson, aos 14 minutos mas o time da casa empatou ainda aos 28 minutos do primeiro tempo com Giuliano. No segundo tempo, o jogo ficou truncado e o Juventus preferiu se fechar na defesa para garantir o bom resultado. Em Araçatuba, o Bragantino jogou bem e venceu por 2 a 1, depois de um começo fulminante quando marcou seus gols com Didi, aos quatro, e Edu, aos 12 minutos. O time da casa só descontou aos 21 minutos do segundo tempo, com Marlon, de cabeça. A derrota deixou o Araçatuba com apenas três pontos. Faltando duas rodadas para o término da segunda fase que vai definir os dois primeiros colocados de cada grupo para subir à Série A1, Juventus e Bragantino aparecem em vantagem. No sábado, o Bragantino vai receber o Comercial, em Bragança Paulista (SP), enquanto o Juventus jogará de novo fora de casa diante do Araçatuba.