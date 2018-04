Juventus mantém liderança na Itália Com dois gols do atacante francês Trezeguet, um em cada tempo, a Juventus derrotou a Atalanta, neste domingo, em Turim, por 2 a 0, e manteve a liderança do Campeonato Italiano, com seis pontos, após duas rodadas. O Milan alcançou os quatro pontos, ao vencer, fora de casa, o Bologna, por 2 a 0, com gols do ucraniano Shevchenko e do brasileiro Kaká. Já a Roma foi derrotada pelo Messina, por 4 a 3, apesar dos três gols do atacante Montella. Outros resultados: Fiorentina 2 x 1 Cagliari, Lazio 1 x 1 Reggina, Livorno 1 x 2 Chievo e Siena 2 x 1 Sampdoria. Udinese e Parma completam a segunda rodada ainda neste domingo.